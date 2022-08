A cabeleireira, que é uma mulher trans, desapareceu depois de deixar o trabalho em um mototáxi com destino à Comunidade do Facão. Desde então, o suspeito era considerado foragido

O paradeiro foi descoberto na cidade de Alta Floresta, a cerca de 948 km do local do crime. Ele morava no município há cerca de três meses e trabalhava como pintor.

A polícia informou que o suspeito foi conduzido à delegacia, foi interrogado, mas preferiu não colaborar com as investigações.

Ainda segundo a delegada, a polícia continua com as investigações para identificar e prender outros envolvidos no desaparecimento da vítima. "Vamos fazer alguns pedidos de quebra de sigilo do celular e tentar mais algumas diligências para chegar em mais pessoas", concluiu".