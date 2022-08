O primata foi recebido na sede do Corpo de Bombeiros na última terça-feira (23), identificado e considerado saudável, foi realizada a soltura conforme orientações da bióloga doutora em primatologia, Angele Tatiane Martins de Oliveira. O primata foi identificado como Mico Schneideri, uma espécie de sagui recentemente identificada por uma equipe internacional de especialistas.

Os militares receberam o primata em uma caixa e papelão, levada por um senhor que dizia ter um pequeno macaco em seu interior, que o mesmo havia sido retirado da parte inferior de uma caminhonete que estava no estacionamento de um mercado no setor D, centro do município de Alta Floresta. Informando ainda que a caminhonete onde estava o sagui, veio de uma fazenda da região, e que o animal provavelmente, por ter se abrigado no veículo, foi trazido para a cidade.

A espécie foi identificada pela bióloga, que orientou fazer uma soltura adequada do mesmo, na margem esquerda do Rio Teles Pires, por ser o habitat desta espécie conforme levantamento baseado em estudos e pesquisas. Na manhã desta quarta-feira (24) uma equipe bombeiro militar realizou a soltura do primata, próximo ao rio, ao final da Estrada Vicinal 4ª Leste, numa distância de 45 km partindo da 7ª CIBM.

O Mico schneideri, que foi entregue na 7ª CIBM, é uma espécie de sagui recentemente identificada por uma equipe internacional de especialistas, liderada pelo pesquisador brasileiro Rodrigo Costa Araújo, do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Publicação no ano de 2021 da revista científica Sciences Reports informa que pesquisadores identificaram uma nova espécie de sagui amazônico: o sagui-de-Schneider (M. schneideri), cujo nome é uma homenagem ao professor Horacio Schneider, pioneiro no estudo da evolução e da diversidade de primatas. Durante mais de 20 anos, essa população de animais foi considerada parte da espécie Mico emiliae, também conhecida como sagui-de-Snethlage.

Os saguis amazônicos do gênero Mico estão entre os grupos mais diversos de primatas, e são encontrados apenas nas florestas ameaçadas situadas na região hoje conhecida como “arco do desmatamento”, uma das áreas que tem se registrado intensa derrubada de florestas, trazendo severa preocupação quanto a perpetuação destas espécies, destaca a matéria trazida pela Sciences Reports.