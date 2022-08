A Centro-Oeste Airports fechou o balanço do primeiro semestre de 2022 nos quatro aeroportos administrados pela concessionária: Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta com números extremamente positivos.

Os empreendimentos registraram importantes aumentos na quantidade de passageiros que embarcaram ou desembarcaram nesses aeroportos durante os primeiros seis meses do ano em relação ao mesmo período de 2021, graças, especialmente, ao investimento feito pela concessionária que geram possibilidades de novos voos.



Os dados de embarque e desembarque foram comparados com os do primeiro semestre do ano passado e o Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop, registrou o maior aumento no número de passageiros. Em 2021, foram 58.963 e, em 2022, 127.571, acréscimo de 116%.

O Aeroporto Internacional de Cuiabá - Marechal Rondon, que conta com maior movimentação entre os empreendimentos administrados pela COA, também apresentou aumento considerável no número de passageiros. Foram 816.014 pessoas transportadas no primeiro semestre de 2021, contra 1.361.612 do mesmo período em 2022, crescimento de 66%.



“O primeiro semestre de 2022 teve bons números para a COA. Aos poucos, com as melhorias que vamos introduzindo nos aeroportos e a redução nas restrições impostas pela Covid-19, a movimentação mantém o seu caminho natural de crescimento. Cuiabá é a capital do estado e um dos principais aeroportos da região, levando consigo toda a riqueza e turismo dos negócios. Logo atrás, Sinop também aparece, especialmente pelo agronegócio. A onda positiva é vista, também, em Alta Floresta e Rondonópolis, outros duas importantes cidades de Mato Grosso. Acredito que isso seja apenas o começo de algo bastante positivo para 2022”, comenta Marco Migliorini, Diretor-presidente da Centro-Oeste Airports.



Seguindo a tendência de crescimento, o Aeroporto Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis, aumentou em 64% o movimento de passageiros no primeiro semestre de 2022, saindo de 14.316 embarques e desembarques em 2021 para 23.617 em 2022.

Já o Aeroporto de Alta Floresta, Piloto Osvaldo Marques Dias, teve em 2021 um total de 21.437 passageiros nos primeiros seis meses do ano e, em 2022, crescimento para 29.380, representando um aumento de 37%.

“Com os investimentos que temos programados para estes aeroportos e o aquecimento da economia, estes números tendem a crescer ainda mais, sempre com atendimento, conforto e segurança para todos os envolvidos com padrão Centro-Oeste Airports de qualidade”, encerra Migliorini.



Novos destinos partindo de Cuiabá



Em julho deste ano, novos voos partindo do Aeroporto de Cuiabá foram disponibilizados. Belém (PA), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Seguro e Salvador (BA) entraram para o leque de opções com saída da capital de Mato Grosso.