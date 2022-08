O Rio Teles Pires, no Município de Paranaíta será o grande cenário nos dias 2, 3 e 4 de setembro, do maior festival de praia e de pesca do norte de Mato Grosso. Tradicional pela visitação e milhares de pessoas de todo o e estado e outras regiões brasileiras, o evento, depois de quase três anos de pandemia, volta a acontecer com expectativa de sucesso total, atraindo as melhores equipes da pesca esportiva.



A festa este ano começará numa sexta-feira, dia 2 de setembro com várias atrações na Ilha Fest-Praia, um patrimônio do município de Paranaíta que já foi preparado para receber os amantes da pesca e principalmente do Rio Teles Pires.



O grande cenário da festa fica a 30 quilômetros do núcleo urbano de Paranaíta e desses, somente 10 quilômetros são de estrada não pavimentada. Porém, em perfeitas condições de trafegabilidade. “A gestão do prefeito Osmar Moreira está dando todo suporte para que o evento seja um sucesso”, comentou um organizador.



14º Festival de Pesca

O Fest-Praia que sempre acontece com os mais variados atrativos tem como um dos carros-chefe o Festival de Pesca. Será a 14ª edição e agora com premiação em dinheiro aos grandes campeões até a décima colocação. O maior peixe ainda levará R$ 1 mil em dinheiro.



As inscrições poderão ser feitas até momentos antes das saída domingo pela manhã. O valor é de R$ 300 por equipe e os participantes de outras cidades como Carlinda, podem procurar a Casa do Pescador; em Alta Floresta, Verdadeira Caça e Pesca, Trairão e Âncora Caça e Pesca. Já em Paranaíta, tem a loja Maré Alta, além da comissão organizadora que estará no evento recebendo as equipes .



Um dos membros da Comissão do festival de Pesca, Juliano Schavaren aposta na participação de equipes de toda a região. “Repetir a dose não só na pescaria, mas a participação de todos os moradores de Alta Floresta, pois a festa é regional, realizada pensando na nossa população”, comentou Schavaren.



Secretário de Turismo, Manoel de Moura Nunes, que ganhou passe livre do prefeito Osmar Moreira para garantir novamente um grande evento, disse que o trabalho tem sido árduo nos últimos dias, mas já vejo o retorno nos comentários das pessoas se programando para participar de mais um Fest Praia.

“O local está praticamente pronto, restando pequenos ajustes, mas com certeza é uma festa que aguardamos a presença de um grande público”, declarou.



Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Trânsito, Sema, Marinha e Corpo de Bombeiros serão parceiros no evento, garantindo maior segurança.