A ponte no Rio Apiacás, na rodovia MT 206, ligando os municípios de Paranaíta e Apiacás, já está liberada e a balsa que até agora era usado para atravessar os veículos de uma margem para outra do rio, deixou de ser utilizada. Os carros já podem passar sobre a ponte, realizando um sonho aguardado por 40 anos.

A conclusão da ponte representa um avanço para a logística regional e favorece diretamente os municípios de Apiacás e Paranaíta. Na tarde de segunda-feira, 22, os prefeitos Júlio César [Apiacás] e Osmar Moreira [Paranaíta] foram até ao rio Apiacás, fazer a liberação oficial da ponte.

Para os gestores destes municípios, a ponte sobre o rio Apiacás, acrescida do asfalto na rodovia MT-206, que está em execução, com 58 quilômetros já prontos [já está sendo feito os bueiros e galerias no trevo da UHE Teles] é um marco que coloca os dois municípios numa nova etapa de desenvolvimento.

“Depois de mais de 30 anos deixamos de ser o vale dos esquecidos para ser a bola da vez em crescimento e a vitória é para os moradores. Quem ganha é a região!”, disse o prefeito Júlio, de Apiacás.

O prefeito de Paranaíta, Osmar Mandacaru, observa que a ponte é um importante fator para consolidar o desenvolvimento e um legado que ficará para a população.

“Este momento é histórico. O governador Mauro Mendes, nos tirou da periferia do Estado e nos colocou no Primeiro Mundo. Com esta ponte e o asfalto chegando até em Apiacás, encurta a distância entre as duas cidades e integra a região de Paranaíta à Apiacás e de Apiacás a Nova Monte Verde, formando um corredor de desenvolvimento”, detalha o prefeito Osmar Moreira.

Segundo ele, o fortalecimento da logística também fortalece o agronegócio, porque os produtores terão estradas para o escoamento de sua produção.

“Vamos ser uma das regiões mais prósperas deste estado. E o governador Mauro Mendes entendeu o nosso projeto regional. Por isso, quero mais uma vez, agradecê-lo imensamente. Muito obrigado, governador”, enfatizou Osmar.