O prefeito Valdemar Gamba liderou a comitiva de Alta Floresta que participou na quinta-feira (25.08) da última edição do Interage TCE 22, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), no auditório da Escola Superior de Contas em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM-MT).

O Interage 22 foi voltado para gestores dos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Claudia, Colíder, Feliz Natal, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Santa Carmem, Sinop, Terra Nova do Norte e União do Sul.

Acompanharam o prefeito Valdemar Gamba o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quinino, o Secretário de Fazenda, Paulo Moreira, o auditor interno Hebert Villarruel da Silva, o procurador jurídico Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, Ana Lucia Almeida Santos Sandmann do departamento de contabilidade, o contador Ademir Caione e a engenheira Cleidiane Luqui.

“A participação no Interage 22 foi um momento muito importante de aproximação e principalmente de interação com o Tribunal de Contas no sentido de aprendizagem, mas pra nós foi muito bom porque a nossa gestão foi destacada como exemplo de boas práticas principalmente em relação à situação de obras públicas. É muito gratificante sermos reconhecidos, mas principalmente por percebermos que a gestão do prefeito Chico Gamba está em sintonia com o Tribunal de Contas”, destacou o secretário Robson Quintino.

Um dos intuitos do Interage TCE 22 do TCE-MT é a eficiência na administração pública municipal, principal foco da gestão do prefeito Valdemar Gamba. “Estamos fazendo uma gestão compromissada com a gestão eficiente dos recursos públicos e esse cuidado que o Tribunal de Contas de Mato Grosso está tendo em orientar e capacitar os gestores e suas equipes vem de encontro às prioridades da nossa gestão. Então, o TCE está de parabéns por mais esta iniciativa e por compartilhar informações fortalecendo ainda mais esse canal direto com a administração pública municipal”, enfatizou o Prefeito.