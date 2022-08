O acidente foi registrado no setor F, área central do município de Alta Floresta, no final da tarde desta sexta-feira (26). O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Albert Sabin.



Conforme registro do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 18h34 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no setor F, que envolvia uma motocicleta e uma carreta de carga. Foi informado que o condutor da carreta cruzou a avenida sem perceber que o motociclista seguia na via, provocando o impacto.



O homem de 33 anos estava orientado, apresentando corte contuso na perna esquerda e escoriações pelo corpo. Sendo levado e deixado sob cuidados médicos.