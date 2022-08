A arma de fogo foi retirada de circulação na tarde desta sexta-feira (26) após denúncia de que um casal seguia em veículo Strada na rodovia MT-208, com destino ao município de Alta Floresta. O veículo foi abordado, uma arma e munições localizadas e apreendidas. O homem conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, a denuncia apontava que um casal se deslocava de Nova Bandeirantes para Alta Floresta, com as características do casal o veículo foi abordado. O condutor, homem de 43 anos, indicou que a arma, tipo espingarda, estava no interior de um colchão na carroceria do veículo. Cerca de 16 munições foram apreendidas junto com a arma.



Diante os fatos o caso foi registrado e o homem conduzido para as devidas providencia.