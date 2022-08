Elsa Lopes, diretora da CDL em Alta Floresta passou por um grande susto na tarde de quinta-feira. A empresária que também já foi secretária de desenvolvimento do município, transitava com seu veículo, um modelo Gol pela avenida Ludovico da Riva Neto quando o carro foi atingido por um Fiat Argo na traseira.

O choque foi violento e o carro da diretora da CDL, que iria entrar naquele momento, rodou na pista e ainda bateu em um poste, destruindo ainda uma lixeira de concreto. Elsa Lopes disse que o momento foi de muita tensão.

“Me surpreendeu batendo na traseira do meu carro. Foi uma pancada violenta que o meu carro rodou e bateu no poste”, detalhou a motorista do Gol que precisou ser acalmada por testemunhas. “Mas não tive ferimento nenhum graças a Deus”, alivia-se.



Tanto o carro de Elsa Lopes quanto o veículo que bateu atrás tiveram danos de média monta e o condutor do Argo que é de uma empresa de máquinas agrícolas, já teria sido procurado para a reparação material.