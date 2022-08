O caso de incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, na tarde deste sábado (27). O veículo foi completamente destruído pelas chamas.

O proprietário da motocicleta acionou a guarnição, relatou que após acelerar o veículo estacionado na área da residência, este apresentou o início das chamas, que se alastram rapidamente por todas as partes do veículo.



O proprietário acionou o Corpo de Bombeiros temendo o fato da residência ser de madeira. No local equipe da viatura Unidade de Resgate 492 chegou e realizou a contenção das chamas com a mangueira d'água da própria residência, haja vista, as chamas ja estarem reduzidas.



Não ouve ferimentos de terceiros, somente danos materiais pela perca total da motocicleta.