O caso foi registrado por testemunhas que perceberam o momento do roubo, o proprietário do veículo foi levado como refém, sob a mira de armas de fogo. Guarnições da Polícia Militar fizeram o acompanhamento, recuperaram o veículo e a vítima foi localizada. Diligências continuam para a captura dos suspeitos.



Conforme registro, a vítima estava em frente uma revendedora de veículos na Avenida Ariosto da Riva, centro de Alta Floresta, por volta das 05h na manhã deste domingo (28) quando percebeu que a vítima estava sendo forçada a entrar no veículo Hilux. A testemunha ainda relatou que foi ameaçada com uma arma de fogo a para se afastar.

O veículo seguiu para a rodovia MT-208, a testemunha tentou acompanhar, informando que o veículo com o refém seguiu sentido ao município de Nova Monte Verde. Diante as informações repassadas guarnições da Polícia Militar se deslocaram em acompanhamento o veículo foi visto adentrando a Estrada Epitácio em Nova Monte Verde.

Foram realizadas tentativas de abordagem, com sinais sonoros e luminosos, não sendo obedecidos. Em momento oportuno foram realizados disparos contra os pneus do veículo, que parou e a dupla de suspeitos se embrenhou em área de mata. Temendo um confronto, os militares não adentraram imediatamente a mata, aguardando reforços. A vítima foi localizada, ilesa, cerca de 15 km do ponto de abordagem.



O caso foi registrado, o veículo e vítima localizados horas após o roubo. As buscas pelos suspeitos continua.