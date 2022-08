No município de Nova Bandeirantes dois acidentes de trânsito, graves, foram registrados no início da noite deste domingo (28). Um deles envolveu duas motocicletas o outro duas pick-up. Quatro pessoas ficaram feridas e uma foi a óbito.



Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, por pessoas que estavam no local dos acidentes, o que envolveu duas motocicletas, aconteceu próximo ao parque de exposições do município, por volta das 18h30. Os condutores sofreram várias escoriações após um choque entre os veículos, sendo ambos conduzidos para atendimento médico.



O segundo acidente aconteceu momentos depois, na localidade conhecida por Cia dos Lagos envolvendo duas pick-up. Os ocupantes dos veículos foram socorridos ao Hospital Municipal, o condutor de um deles acabou vindo a óbito.



Imagens fortes das vítimas circularam as redes sociais, mostrando os locais dos acidentes e algumas vítimas. Na ocasião foi reclamada a demora em conseguir contato com as autoridades policiais e de saúde, para atendimentos às vítimas.



Conforme informado, um dos veículos seguia sentido ao município de Apiacás, o casal retornava para a residência em um veículo Strada de cor prata, após passar o dia com familiares em Nova Bandeirantes.

O choque entre os veículos ocorreu após o condutor perder o controle da direção, invadir a pista e se chocar frontalmente contra o outro veículo, também Strada de cor branca, que seguia sentido contrário.



Com o choque, João Paulo Matias dos Santos de idade não informada, chegou a receber os primeiros atendimentos no local do acidente, mas não resistiu e foi a óbito. Seu corpo sendo liberado para procedimentos funerários.



O caso foi registrado pela polícia e passa a ser investigado, por haver suspeita de embriaguez ao volante.