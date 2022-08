O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta na noite deste domingo (28) no bairro Jardim Panorama. A vítima, um homem de 37 anos, foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, com ferimento de arma de fogo.



Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu às 19h54 via 193, para atender uma vítima de ferimentos de arma de fogo, chegando no local a vítima estava sentada em uma cadeira consciente e orientada, apresentava ferimento na perna direita região da tíbia (canela).



Aos militares a vítima relatou estar em frente da residência quando avistou uma discussão no bar que fica próximo, logo após ouviu um disparo que veio a acertar sua perna. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi conduzido ao hospital para atendimento médico.