Foi lançado, no dia 24, o edital 90/2022, que trata do concurso público destinado a selecionar candidatos para 24 vagas da carreira de Técnico-Administrativo em Educação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Há oportunidades para as cidades de Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Confresa, Guarantã do Norte, Pontes e Lacerda e Sinop.

As inscrições estarão abertas no período de 16 de setembro a 16 de outubro de 2022, até as 23h59min pelo site seleção.ifmt.edu.br, onde estarão disponíveis todas as informações referentes às etapas do concurso.

A seleção consistirá no exame de habilidades e conhecimentos, aferidos por meio de aplicação de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório. As Provas para todos os cargos de Técnico-Administrativo em Educação, serão realizadas somente na cidade de Cuiabá (MT).

Em atendimento à política social e as ações afirmativas adotadas pelo Governo Federal, haverá reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD). E as pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, é assegurado o direito de inscrição às vagas reservadas para negros, nos termos da Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, em 20% do número total de vagas deste Edital.

A inscrição para concorrer ao cargo/nível de classificação será realizada para um Campus específico, conforme o cargo pretendido. Após realizar sua inscrição via Internet, o candidato deverá gerar e imprimir seu boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição está fixado de acordo com o cargo: Nível de classificação “C” e “D” – R$ 140,00 . Nível de classificação “E” – R$ 160,00.

Antes de confirmar o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá conferir cuidadosamente os dados nele registrados, certificando-se de que satisfaz a formação exigida de escolaridade.

Para efetuar a inscrição, torna-se imprescindível informar o nome completo, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e o número de seu documento oficial de identidade, endereço completo, inclusive com indicação do CEP correto e endereço de correio eletrônico (e-mail).

A divulgação da relação preliminar de inscritos será disponibilizada, no dia previsto no cronograma deste edital (Anexo I), no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

Edital 90/2022