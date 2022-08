O caso foi registrado no município de Paranaíta, onde um funcionário do sítio desconfiou do tipo da planta que identificou em uma área de mata. A proprietária da área foi comunicada, acreditando que podia se tratar da Canabis sativa, acionou a Polícia Judiciária Civil que fez a apreensão das mudas.



Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o funcionário relatou a proprietária da área que haviam as plantas suspeitas no local e que não sabia quem poderia ter plantado elas lá. Por também desconhecer a origem da plantação, a polícia foi informada.



No local as plantas foram retiradas e apreendidas, o casa passa a ser apurado para identificar a origem.