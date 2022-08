Um caso de tortura era investigado pela Polícia Judiciária Civil no município de Apiacás, quando uma abordagem de rotina resultou na apreensão do um menor, pelo delito equiparado ao tráfico de drogas, sendo o menor, um dos envolvidos no ato de tortura.



A vítima de tortura sofreu diversas lesões, inclusive teve o braço fraturado e uma perfuração no abdômen, foi encontrada em um local, após ter sido torturada, por no mínimo 7 pessoas, dentre os quais, dois menores de idade, tendo um deles sido capturado em flagrante delito, no dia dos fatos. Feito a solicitação de internação do menor e o trabalho de investigação iniciado.



O menor foi apreendido dias após, em posse de produtos entorpecentes.

O pedido de internação feito pela Polícia Civil e acolhido pelo Ministério Público e o Poder Judiciário, tendo os menores sido encaminhados para internação no município de Sinop.