O acidente ocorreu na noite de terça-feira (30) por volta das 19hs, a cerca de 12 quilômetros do município de Novo Horizonte do Norte na MT 338. Um homem, identificado como Natalino Aparecido Monteiro, 47 anos de idade morreu na hora.

A vítima pilotava uma motocicleta NJW 9229, YBR Factor 125, quando acabou atingindo um caminhão Mercedes, que trafegava sentido Juara Novo Horizonte do Norte. Com o impacto, o motociclista teve o corpo dilacerado.

Após a colisão, o caminhão e a moto pegaram fogo e ficaram completamente destruídos. De acordo com o jornalista Aparício Cardoso, do portal Show de Notícias, o motorista do caminhão contou que havia saído de Sinop para levar uma carga de pães congelados.

O condutor do caminhão alegou que teve a pista invadida pelo motociclista. Essa versão ainda será investigada. Seu estado de saúde não foi confirmado.