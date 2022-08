A recuperação dos veículos, produto de furto, foi registrada na manhã de ontem (30) durante rondas da Polícia Militar no bairro Vila Nova. Um dos veículos foi furtado no início do mês de agosto, o outro havia sido furtado momentos antes em frente a Unidade Básica de Saúde do bairro.



Conforme registro da PM, em trabalho de rotina foram avistados dois motociclistas na 1a vicinal Norte, que ao notar a presença da viatura, os condutores abandonaram os veículos e fugiram a pé. Os dois suspeitos não foram localizados.

Em checagem aos veículos, foi constatado que um deles, uma CG 160, era produto de furto prática no dia 04 de agosto. Já o segundo veículo, uma XRE 300, não havia queixa de roubo ou furto. Os veículos foram recolhidos.



Ao chegar na Central de Operações da Polícia Militar, a guarnição encontrou o proprietário da XRE, que chegou momentos antes para relatar o furto do veículo na manhã. O homem relatou que chegou na UBS do bairro Vila Nova e deixou a motocicleta em frente a unidade e que ao sair já não a encontrou mais.



O caso de recuperação de veículos foi registrado.