A prefeitura de Alta Floresta, por meio da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, está preparando a campanha de vacinação antirrábica 2022 no município. Por isso, alerta os tutores de cães e gatos para o dia de imunização em cada setor. A campanha terá início no próximo dia 17 de setembro e se encerra em 08 de outubro.

A exemplo dos anos anteriores, a vacinação na zona urbana acontecerá em três etapas, a primeira atendendo os setores da região do Cidade Alta, a segunda os setores da área central do município e a terceira etapa para os setores do outro lado da rodovia.

A imunização acontecerá em pontos estratégicos, sempre aos sábados no horário entre às 07h00 e às 16h00. A vacina é gratuita e é a principal arma contra a raiva, doença infecciosa grave que atinge tanto o animal quanto o ser humano. Uma das doenças mais graves que pode ser transmitida de animais para seres humanos e vice versa.

A expectativa é vacinar 17.460 animais, sendo 13.127 cães e 4.338 gatos. Atenção, não podem ser vacinados animais que estejam doentes, fêmeas prenhas ou amamentando.

Confira o cronograma:

Dia 17/09

Setor Local Vila Nova em frente ao antigo PSF Boa Esperança em frente à Escola Sonia Maria Faleiro Jardim das Flores Pátio da antiga Escola Jardim das Flores Cidade Bela e Jardim Imperial em frente ao PSF da Cidade Bela Bom Pastor Pátio da Igreja Católica Setor Norte 2 e Norte 3 Pátio da Igreja São Miguel Bom Jesus Pátio da Igreja Católica

Dia 24/09

Setor Local São José Operário Pátio da Igreja Católica Setores: RI, B e D Pátio da Amorib Boa Nova Pátio da Igreja Católica Setores: E, G e GS Pátio da Igreja Católica e São Francisco G-3 Setores: A, C em frente a Secretaria de Educação Setor F, H e J Pátio da Igreja Luterana

Dia 08/10