A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta quarta-feira (31.08), em Juína, na região noroeste do estado, a Operação Retunsus, para cumprimento de 25 mandados de prisão e de busca e apreensão contra vários investigados por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio ocorridos no município.

Os alvos da operação foram presos nas cidades de Juína, Juara, Apiacás, Alta Floresta e Cuiabá. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Juína. Para o cumprimento dos mandados, foram empregados 50 policiais civis de unidades da Regional de Juína e equipes das regionais de Alta Floresta e Tangará da Serra.

De acordo com o delegado Ronaldo Binotti Filho, as investigações são provenientes de inquéritos distintos, que apuram a prática dos crimes ocorridos em Juína, entre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.

“A Polícia Civil permanece atenta aos delitos praticados e empreende todos os esforços para reprimir ações criminosas e levar a sensação de segurança à população”, reforçou o delegado de Juína.

Flagrantes

Durante a operação, duas mulheres e um homem foram presos em flagrante com entorpecentes, como maconha e pasta base de cocaína. Além das drogas, foram apreendidas duas armas de fogo, diversas munições, dinheiro, cadernos com a contabilidade do tráfico e celulares.