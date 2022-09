Duas mulheres e uma criancinha de colo foram vítimas de um assalto na manhã desta quarta-feira, 31 de agosto no município de Alta Floresta. Uma idosa de 60 anos foi a primeira abordada pelos ladrões logo às 7 horas.



A vítima disse que ouviu barulho no portão e quando foi até a frente já se deparou com um elemento de estatura mediana, meio gordo e outro magro. Os dois são jovens, entre 20 e 25 anos e um estava com uma arma de fogo.

“Já foram me empurrando para dentro e perguntando onde estava o dinheiro, pois sabiam que meu marido é dono de empresa de reciclagem, falaram o nome dele e queriam dinheiro”, contou Maria Campião, ainda aterrorizada com a situação.



Eles foram revirando tudo e em um momento tentei fugir, mas pegaram, me bateram muito, apontavam a arma”, conta a vítima que foi trancada no banheiro. “Eu cheguei e ouvi minha mãe gritar, mas quando fui vê onde ela estava já me pegaram também e me trancaram no banheiro junto. Entrei em desespero porque deixaram minha filha lá fora”, lembra Renise Leite Campião, em choque. “a gente não pensa que vai acontecer com a gente, mas é momento de terror que nem dá para descrever”, confessa.



A Polícia Militar fez diligencia, mas não encontrou os bandidos. A Polícia Civil também foi ao local, conversou com as vítimas e deu início às investigações. Os bandidos levaram 950 reais em dinheiro e três telefones celulares.