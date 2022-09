Dois homens foram presos pela Polícia Judiciária Civil em Nova Monte Verde, por envolvimentos com o tráfico de drogas na região. Um deles suspeito de envolvimento ainda com a morte de quatro trabalhadores, registrada no início do mês de agosto no município.



Na ocasião da prisão, foram apreendidas 09 porções de substância análoga a cocaína, uma porção de substância análoga à maconha e R$ 1.600,00 em moeda corrente. Foram presos o home que atende pela alcunha de “Gordão”, por tráfico de drogas e o outro que atende pela alcunha de “Gibi”, pela prática de tráfico de drogas, por cumprimento de mandato resultante da operação Torquemada realizada em Alta Floresta.



Contra o segundo preso ainda pesa a suspeita de envolvimento com a morte de quatro jovens, oriundos do estado do Paraná, que estavam em Nova Monte Verde prestando serviços para uma empresa de pavimentação asfáltica.



A dupla foi encaminhada a delegacia onde permanece a disposição da justiça.