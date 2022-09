Dois menores foram apreendidos e conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil na tarde de ontem (01), por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Alta Floresta. Com a dupla faccionada em organização criminosa foram apreendidos produtos entorpecentes.



Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas do grupamento de Força Tática no bairro Cidade Alta, foi observada uma movimentação suspeita em um conjunto de quitinete já conhecido como ponto de comércio de entorpecente. Ao realizar a abordagem, foi encontrado um recipiente com 08 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.



Um dos menores se apresentou como proprietário do produto e confirmou que haviam mais 09 porções na residência de seu avô, com quem ele mora. Na residência do avô os militares informaram a situação e foram autorizados a adentrar o quintal, onde o menor disse que o produto estava enterrado.



O caso foi registrado por volta das 17h50 nesta quinta-feira, foram apreendidos dois menores com 14 e 16 anos e conduzidos à Delegacia para as providências que o caso requer.