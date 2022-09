Importante em qualquer período do ano, a verificação de vazamentos internos se mostra imprescindível especialmente em tempos de estiagem prolongada. Considerado um indicador perda de água, esse desperdício pode trazer prejuízos no bolso do cliente. Um dos primeiros sinais é o aumento no consumo de água.

Os vazamentos podem ocorrer das mais diferentes formas e locais. Antes de chamar um especialista a Águas Alta Floresta, empresa do grupo Iguá, orienta o cliente a identificar as causas do desperdício. Seguindo alguns procedimentos, recomendados pela companhia, como a verificação de torneiras pingando, válvulas de descarga que não travam, tubulações rachadas ou na boia da caixa de água é possível combater vazamentos internos nos imóveis.

Ao identificar o vazamento, a companhia orienta que é de suma importância acionar um serviço especializado e realizar o reparo. Além disso, o cliente pode solicitar uma verificação técnica à concessionária, que enviará uma equipe para averiguar o hidrômetro e as ligações externas de água.

Como fazer a vistoria dentro de casa:

No caminho entre o hidrômetro e a caixa d’água

Mantenha aberto o registro.

Feche o registro da entrada da caixa ou amarre a boia, interrompendo a entrada de água.

Faça a leitura do hidrômetro, anotando os números marcados no visor.

Após uma hora, faça novamente a leitura do hidrômetro, verificando se houve mudança dos números.

Se os números tiverem aumentado, é quase certo de que há um vazamento em sua casa.

No encanamento interno que é alimentado pela caixa d’água

Feche todas as torneiras da casa e não utilize os vasos sanitários.

Interrompa a entrada de água da caixa, fechando o registro ou amarrando a boia.

Marque o nível da água na caixa e, depois uma hora, veja se houve alteração.

Se o nível caiu, há vazamento em alguma em algum cano interno ou em algum vaso sanitário.

No extravasor (ladrão) da caixa d’água

Em dias secos, verifique se há água no telhado ou nas calhas da casa.

Se houver, é provável que a boia da caixa d’água esteja com defeito. Providencie a troca imediatamente.

Na válvula ou caixa de descarga dos vasos sanitários.

Jogue um pouco de pó de café no vaso sanitário. Ele deve ficar depositado no fundo do vaso.

Após dez minutos, se o pó de café ainda não estiver no fundo do vaso, é porque há vazamento na válvula ou na caixa de descarga.