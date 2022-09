Um incêndio de grandes proporções atinge área de preservação entre Novo Mundo e Alta Floresta. Nesta sexta-feira (2), o fogo chegou a uma pousada que fica na região e se aproxima das casas de moradores.

“(..) o fogo tá chegando aqui na pousada. Estamos tirando os colchões, que acho que vai queimar o barraco já! Misericórdia! Meu Deus”, diz uma mulher em uma mensagem de áudio.

O dono da pousada relatou ao que os hóspedes foram dispensados por questões de segurança. Segundo ele, aproximadamente 5 agentes do Corpo de Bombeiros do Pará combatem as chamas. Ele afirmou que não há nenhum agente de Mato Grosso.

O homem disse ter encaminhado denúncias ao Ibama via e-mail, além de ter ido duas vezes ao escritório do órgão em Alta Floresta, porém lhe foi dito que “tem fogo para todo o lado e que é impossível combater tudo”.

Em fotografias é possível ver a fumaça bem próximo de algumas casas e agentes do Corpo de Bombeiros monitorando a situação.

Segundo informações, a maior concentração das chamas é próximo ao Rio São Benedito, afluente do Rio Teles Pires. O local fica a 100 quilômetros do município de Alta Floresta. O incêndio na região já dura cerca de 12 dias.

Em um dos vídeos é possível ver as chamas tomando conta do área. Em outra filmagem, um homem mostra os bichos correndo em meio às cinzas que sobraram da destruição.

De acordo com informações, 5 mil hectares já foram queimados. Em nota, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso disse que o o fogo que atinge o Parque Estadual Cristalino II está controlado desde sexta-feira (26).

De acordo com o órgão, foram 13 dias de combate no local com quatro equipes dos bombeiros e uma Brigada Municipal Mista de Apiacás. As equipes retornaram para suas bases e o monitoramento da região segue via satélite pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.