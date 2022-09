Três jovens foram detidos no início da tarde desta sexta-feira pela Polícia Militar no município de Alta Floresta. Eles foram flagrados com droga em uma casa na Rua D-3, Setor D.

A PM foi até o local em busca de uma jovem que está desaparecida há mais de um mês e a mãe, ao pedir socorro à PM e Conselho Tutelar, tinha o endereço como possível paradeiro da filha, já que um dos suspeitos seria namorado dela.

Mas quando a polícia chegou ao local não encontrou a garota e sim os infratores e muitas porções de pasta base de cocaína prontas para venda, balança e pelo menos seis telefones celulares.

Os aparelhos tem procedência duvidosa e por isso foram apreendidos para investigação.

Todo o material e os suspeitos detidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. E no caso da menina desaparecida, as buscas seguem feitas pela mãe e conselho tutelar