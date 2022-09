A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural realizaram na manhã deste sábado (03.09) a entrega de mais de 80 óculos de grau para pacientes atendidos no Mutirão Rural realizado no dia 28 de maio na Pista do Cabeça. A entrega aconteceu na Escola Estadual Boa Esperança localizada na Comunidade Ourolanda.

O prefeito Valdemar Gamba considerou importante a ação por atender aos anseios da população que reside mais distante da cidade. "É com muita satisfação que retornamos para entregar mais de 80 óculos para estes pacientes que foram atendidos no Mutirão Rural. É gratificante contribuir com uma ação tão importante e levar até essa população um atendimento digno e evitar que estas pessoas tivessem que percorrer uma longa distância até a cidade em busca deste atendimento. Então, só temos que agradecer e parabenizar o Senar e o Sindicato Rural por esta parceria e reforçar o compromisso da gestão com estas causas", frisou o Prefeito.

O vereador Reginaldo Luiz da Silva, o Naldo da Pista, mora há mais de 30 anos na região e considerou importante a ação principalmente por atender a população do Assentamento Jacamin, das fazendas e das comunidades na região da Pista do Cabeça.

"Esta parceria deu certo e está beneficiando a nossa população, que encontrava dificuldades para conseguir consultas com especialistas por ter somente transporte na segunda-feira e na sexta-feira para a cidade. É a primeira vez que uma ação tão importante como esta contempla a nossa região. Então, o povo ficou muito feliz. Parabéns ao prefeito Chico, ao Sindicato Rural, o Senar", disse Naldo ao destacar também a emissão de identidade realizada durante o Mutirão Rural, outra dificuldade enfrentada pelos moradores por ser feita somente através de agendamento no órgão responsável.

Fábio Jacobi, analista do SENAR Mato Grosso, enalteceu o Mutirão Rural frisando os 1032 atendimentos realizados, incluindo 100 consultas oftalmológicas, palestras, corte de cabelo e emissão de documentos e fotografias. "É um dia muito gratificante para nós fazermos a entrega dessas armações de grau, como resultado de um atendimento importante realizado através do Mutirão Rural, que é um programa do Sistema Famato e do Senar e que contou com a parceria da Prefeitura de Alta Floresta e do Sindicato Rural para atingirmos o nosso objetivo", disse.

A Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Mariney Viana de Araújo Munhoz, destacou a importância do atendimento e enfatizou que durante o Mutirão Rural foram realizados todos os serviços de assistência social, com atualização e inclusão no Castro Único, orientações, inclusão de novas famílias no Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), e a parceria na emissão de identidade e das consultas oftalmológicas.

"A gestão Chico Gamba está preocupada com a população que mora tão distante e não tem oportunidade de estar indo à cidade para fazer esses documentos, essas consultas, e hoje estivemos juntamente com o Sindicato e o Senar entregando os óculos de grau e uma ação gratificante principalmente porque vimos o sorriso no rosto das pessoas”, disse a Secretaria.

Estiveram presentes na entrega a Primeira Dama Vilma Gamba o Secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, o Secretário de Fazenda, Paulo Moreira, Secretário de Infraestrutura e serviços Urbanos Roberto Patel, e os vereadores Francisco Ailton dos Santos, presidente da câmara Oslen Dias dos Santos (Tuti), e a vereadora Leonice Klaus.

Mutirão

Durante o Mutirão Rural também foram realizadas consultas médicas, aplicação de vacinas contra a influenza, testes rápidos de HIV, sífilis e Hepatites B e C, confecção de boletins de ocorrências, atualizações e confecções de documentos de identidade (RG) e títulos de eleitor.