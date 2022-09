O Corpo de Bombeiros Militar, por meio do Comando Regional VII da cidade de Alta Floresta, enviou 08 militares que estavam em missões de combate à incêndios florestais no extremo norte do estado para auxiliar no combate ao incêndio que atingiu a Unidade de Conservação do Estado do Pará, divisa com o Estado do Mato localizada nas margens do Rio São Benedito, pertencentes ao município de Jacaréacanga (PA), e ameaçava destruir a Pousada São Benedito que mantém o ponto turístico e pesqueiro esportivo na localidade.

As chamas começaram no Sábado (3), os militares chegaram no local com uma equipe de 04 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará já estavam em combate com a construção de aceiros em torno da vegetação que circundam a referida pousada.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso se dividiu em vários pontos ao longo da abertura do aceiro de aproximadamente 800 metros de extensão feita com uma patrol pá carregadeira. Os trabalhos se concentraram em evitar que o fogo pulasse a barreira construída, haja vista, ter ocorrido a transposição pelo fogo de um aceiro feito anteriormente à aproximadamente 200 metros da sede da pousada.

Houve êxito na vigilância, sendo que uma pequena área de mata foi preservada bem como todas Edificações locais. As equipes seguirão monitorando a área até assegurar que as pousadas estejam seguras.