O crime foi registrado na Comunidade São Brás, zona rural do município de Nova Bandeirantes, na tarde deste domingo (04). A identificação da vítima não foi informada, apenas que se trata de um homem, que após discussão acabou sendo assassinado.



Conforme informações preliminares repassadas a redação do site Nativa News, acontecia uma festa organizada por moradores da região. Dois homens acabaram discutindo e um deles acabou sendo morto a tiros. A vítima, conforme populares, teve um relacionamento com a mulher do suspeito quando o casal havia se separado, fato que desencadeou o desentendimento na festa.



O crime o deixou a comunidade em choque, caso foi registrado.