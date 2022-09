Seis pessoas foram socorridas após um acidente de trânsito na rodovia MT-325 em Alta Floresta. O primeiro socorro foi prestado pela Patrulha Rural da Polícia Militar que seguia atrás do veículo momentos antes do acidente, Corpo de Bombeiros foi acionado, levando as vítimas, sendo três crianças, para atendimento médico no Hospital Regional Albert Sabin.



O acidente aconteceu por volta das 14h, na tarde de domingo (04) cerca de 05km do núcleo urbano de Alta Floresta, o veículo, uma caminhonete, seguia sentido a região da Pista do Cabeça. A equipe de Patrulha Rural seguia no mesmo sentido quando avistou que o condutor perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista, vindo a capotar.



Imediatamente os militares prestaram ajuda para a retirada das vítimas do veículo, que ficou com as rodas para cima. Corpo de Bombeiros foi acionado, mesmo não apresentando ferimentos aparentes as seis vítimas foram conduzidas ao hospital.