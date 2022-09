Um carro ficou destruído após pegar fogo no bairro Santa Maria, em Alta Floresta, nesta segunda-feira (5). Não há registro de feridos. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado, ao chegar no local o fogo estava grande proporção. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido durante o ocorrido.

