Sorte de principiante ou no linguajar dos pescadores, um legítimo rabudo dobrado?. Tanto faz, mas o resultado final foi que um jaú medindo um metro e dez, capturado no Rio Teles Pires, durante a disputa do Festival de Pesca, maior atração do Fest-Praia em Paranaíta, foi o atrativo da competição e o peixe que deu a maior pontuação à equipe Total Flex.



Formada pelos pescadores Denilson, Marcos e Eder Souza, a embarcação, que disputava o Festival de Pesca com outras quase 60 equipes, chegou como desconhecida. Denilson e Eder são de Alta Floresta. Marcos é das cidade de Apiacás. Os três gostam de pescar, mas conforme confidenciou Denilson, não são de competir . O fato é que se inscreveram e saíram para a pescaria de cinco horas no Teles Pires.

As horas passavam e quando eram dez e meia da manhã, Já tinham fisgado três exemplares de cahorra e quatro de corvina. Mas Eder Souza de repente sentiu a linha puxar e fisgou. A briga foi demorada e quando o peixe apareceu, os gritos ecoaram em volta. Era um grande jaú e o melhor, fisgado pelo rabo. “Depois disso não pegamos mais nada, só ficamos secando’ os outros pescadores”, contou Denilson.



Muitos peixes

Conforme divulgado pela comissão organizadora, 59 equipes se inscreveram no total e o Rio Teles Pires mais uma vez mostrou ser um aquário da Amazônia mato-grossense. Centenas de peixes foram capturados, em sua maioria da espécie corvina. Mas a variedade foi grande. Foram muitos exemplares também de trairão, tucunaré, cachorra, alguns barbados e cacharas, entre outros.



Os ganhadores

A equipe que mais pontou e foi a vencedora foi a Total Flex, somando 27.860 pontos, ficando o segundo lugar para Alta Floresta também com a equipe Dois loucos e um Doido, que fez 26.320 pontos.

Já o terceiro lugar foi a e equipe Garatéia, que somou 25.850 pontos, deixando a quarta colocação para Supermercado Dinabrás, com 17.700 pontos.

O sexto colocado foi Os Piroga, com 15.780 pontos, sétimo, Os Pé de Cana com 15.250. Na oitava colocação ficou a equipe Casa do Pescador, com 15.190 pontos. O nono lugar foi para Linha Toff, que somou 15.050 pontos e na décima colocação, Faca na Rede, que somou 14.950 pontos. Foram esses os premiados do Festival.

Festival de Praia



O evento com duração de três dias foi marcado principalmente também pelos milhares de banhistas que se divertiram ao longo de três dias na Ilha Fest Praia.