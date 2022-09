A prefeitura de Alta Floresta, por meio das secretarias de Cultura e Educação, trás de volta o tradicional desfile cívico/militar neste 07 de setembro. Em 2022 comemora-se 200 anos de independência do Brasil, a data mobilizou administração pública, que em conjunto com entidades retoma a tradição.



O ato está previsto a acontecer a partir das 07h na manhã desta quarta-feira com palco formado ao lado do museu de história natural. A concentração prevista para acontecer na Praça da Cultura, com apresentações, entre escolar e entidades, ao longo da avenida Ariosto da Riva, com dispersão próxima a Central de Operações da Polícia Militar (Copom na avenida C).