O tempo seco e a estiagem propiciam a ocorrência de focos de queimadas. O Pará já supera os registros de todo o mês setembro de 2021, conforme o INPE, já nesses primeiros dias de setembro de 2022.



No sul do estado Pará, o incêndio atingiu uma parte da área da Unidade de Conservação do Estado do Pará, que faz divisa com o estado do Mato Grosso, localizada nas margens do Rio São Benedito, que pertence ao município de Jacareacanga/PA. De acordo com relatos, o fogo começou em um terreno privado e fugiu do controle, se alastrando as demais áreas.



Na cidade de Paranaíta, Alta Floresta e Carlinda, no estado do Mato Grosso, é possível notar a névoa de poluição decorrente aos incêndios. Confira algumas imagens:

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar dos dois estados entraram em operação no combate a propagação do fogo, construindo barreiras de aceiro em toda a extensão da área atingida. A operação foi eficaz, mas as equipes seguem em atenção para qualquer mudança.

Quais os problemas causados pelas queimadas?

Aos poucos, parte do dióxido de carbono (CO?) liberado pelas queimadas volta à superfície na forma de ácido carbônico com a chuva, e parte fica em suspensão na atmosfera, provocando o efeito estufa que vem causando a elevação das temperaturas do planeta e as mudanças climáticas associadas a ela. A melhor forma de retirar o CO? da atmosfera é pela fotossíntese realizada pelas árvores, mas são justamente elas que estão sendo queimadas.

O que acontece com a fumaça gerada pela queimada?

Geralmente, a fumaça fica suspensa nas camadas intermediárias da atmosfera, mas dependendo das condições meteorológicas ela pode chegar à superfície e causar alguns sintomas como irritação nos olhos e dificuldades para respirar.

A umidade do ar pode influenciar a propagação do fogo?

A umidade relativa do ar tem muita influência no combate aos incêndios. Por isso, quando está abaixo dos 30%, dificulta fortemente o controle do fogo. O pior período para apagar incêndios é de 10:00h da manhã até 18:00h, pois nesses horários o ar está mais seco, por isso a vegetação perde umidade para o ar, que sobe. Já a noite, o orvalho deixa a vegetação mais umidade, facilitando o combate do fogo.

A propagação do fogo em vegetação seca ocorre rapidamente, mas em vegetação verde é mais difícil, pois estão em constante absorção de água do solo, porém em períodos com extrema seca, a umidade do ar baixa pode atingir até esse tipo de vegetação. Em épocas de secas, os índices de umidade do ar baixos são um dos principais fatores para propagação de incêndios florestais. Algumas regiões tem muitos registros devido a esses fatores, sendo o sul do Brasil e áreas do cerrado.