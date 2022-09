Combater o desperdício de água é de extrema importância para evitar a escassez do recurso, principalmente, em épocas mais críticas como a estiagem. Para isso, é preciso identificar os “inimigos” do consumo consciente, ou seja, elementos e hábitos que contribuem com o aumento do gasto dentro de casa.

Desde início de julho, a Águas Alta Floresta, empresa do grupo Iguá, lançou a campanha sobre o tema, enfatizando a importância de evitar o desperdício de água. A ação faz parte do Plano de Estiagem, promovido pela concessionária durante o período da seca.