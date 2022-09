A economia local continua se fortalecendo e um dos principais indicadores é a geração de empregos que tem o sexto resultado positivo. O mais recente balanço do ministério do Trabalho, de julho, é de 91 funcionários contratados a mais, com carteiras assinadas. Juntas, as empresas de diversos segmentos e indústrias fizeram 700 admissões e 609 demissões. O saldo é menor que em junho quando foram 135 pessoas empregadas a mais. O único resultado negativo, nos 7 meses, fi em março quando 73 trabalhadores foram dispensados a mais.

Só Notícias apurou que, em julho, a construção civil foi campeã em gerar empregos formais contratando 71 pedreiros e serventes a mais, resultado de 114 admissões e 43 desligamentos. O segundo melhor resultado é do comércio com 17 empregados a mais, saldo de 299 admitidos e 280 mandados embora. Em seguida está a agropecuária com 18, tendo sido admitidos 63 e despedidos 45.

Dois segmentos demitiram mais. No comércio, 12, saldo de 126 admissões e 139 demissões. Na indústria foram 5, tendo sido feitos 102 desligamentos e 97 contratações.

Conforme Só Notícias já informou, em Várzea Grande foram 209 admitidos a mais e em Guarantã do Norte 102.. Lucas do Rio Verde chegou ao 7º mês com saldo positivo. Sorriso teve 612 pessoas contratadas a mais e Sinop empregou 529 tendo também o 7º resultado com crescimento. Nova Mutum teve 70 contratações a mais. Em Colíder também houve mais um saldo positivo na geração de empregos.