O desfile cívico/militar reuniu centenas de pessoas na avenida Ariosto da Riva na manhã deste 07 de setembro, comemorando os 200 anos de independência. Escolas e entidades desfilaram na avenida, com suas homenagens, demonstrando patriotismo. Tiro de Guerra e Corpo de Bombeiros Militar, assim como a escola militar Dom Pedro II, representaram a classe militar.



O prefeito do município, Valdemar Gamba, ressaltou a importância da retoma do desfile cívico/militar, como forma de celebrar uma data tão importante para o país. Com a avenida tomada de verde e amarelo, o desfile iniciou às 07h da manhã.



No palco de autoridades foi registrada a presença do prefeito acompanhando da primeira dama, secretários, vereadores, comandante do Corpo de Bombeiros e representantes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil.