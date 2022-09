A mãe de 35 anos e a filha de 04 anos ficaram feridas após caminhonete em que elas estavam capotar, na MT -208. De acordo com a ocorrência, o capotamento foi registrado por volta da 00h01 desta quinta-feira (08).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, a condutora da caminhonete Hilux, preta, ano 2016 com placas de Alta Floresta, perdeu o controle da direção e caiu em um declive ao lado da pista de aproximadamente quatro metros, vindo a capotar o veículo.

A guarnição que prestou socorro às vítimas, relata que ao chegar no local as duas vítimas estavam fora do veículo, onde a criança apresentava hematoma na região da face, estava consciente e orientada.

A outra vítima também estava fora do veículo, deitada em decúbito dorsal, consciente e parcialmente orientada, não soube informar como aconteceu o acidente, apresentava corte contuso na região da cabeça e pequenos ferimentos pelo corpo.

Mãe e filha foram encaminhadas para o hospital Regional de Alta Floresta. Não há detalhes do estado de saúde delas.