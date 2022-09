Parque Cristalino II foi atingido por chamas após Justiça anular status de unidade de conservação; decisão foi revogada por falha processual

Mais de 2 mil hectares de uma unidade de conservação no Mato Grosso foram destruídos por um incêndio que teve início dois dias após a Justiça decretar a anulação de um decreto estadual que protegia a reserva ambiental.

O Ministério Público do Mato Grosso conseguiu reverter a decisão da Justiça ao alegar falha processual, já que não tinha sido intimado a se manifestar sobre o caso. O processo segue em aberto. O incêndio durou do dia 13 ao 28 de agosto. Apesar de os bombeiros terem controlado as chamas, relatos apontam que novos focos de incêndio foram detectados nesta quarta-feira (7/9).

O Parque Cristalino II protege 118 mil hectares de Floresta Amazônica.