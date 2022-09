O poder público municipal divulgou, por meio do portal da transparência, que deverá selecionar uma empresa no segmento da saúde, para o oferecimento de procedimentos médicos, consultas, diagnósticos especializados, aos pacientes atendidos pela Central de Regulação, no programa “Mais Saúde” de Alta Floresta. A Licitação ocorrerá, nesse mês, no formato de inexigibilidade.

Serão disponibilizados atendimentos com profissionais da área de cardiologia, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, infectologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringologia.

Também serão ofertados serviços na área de pediatria, psiquiatria, reumatologia, urologia, Colonoscopia, retinólogo, angiotomografias de abdômen superior, pelve e toráx, cirurgias de catarata e perídio, entre outros.

A prefeitura visa atender a demanda reprimida, garantindo a assistência nas ações de promoção, proteção e recuperação dos usuários da rede municipal de saúde pública. A descentralização das ações atráves da Central de Regulação também deve reduzir a quantidade de pacientes do SUS se deslocando para a capital.