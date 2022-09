O caso foi registrado na última terça-feira (06) no município de Nova Monte Verde, após um acidente durante a caça, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta, com um galho de árvore transfixado no corpo.



Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o homem que não teve a identidade revelada, estava em um poleiro de caça na mata, quando acabou se desequilibrando e caindo. Durante a queda um galho se quebrou e acabou transfixando o corpo da vítima, entrando pela perna chegando a região do abdômen.



A vítima foi levada ao hospital regional, o galho foi retirado e apesar do susto, não houve lesões internas. Ele permanece internado sob cuidados médicos.