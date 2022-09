de Inovação e Desenvolvimento Econômico realizam nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, o evento de demonstração da Plataforma digital “Balcão Único. O evento acontecerá no auditório do Procon a partir das 09 horas e contará com a presença de Manoel Lourenço de Amorim, presidente da Jucemat, Celso Banazeski Assessor Especial da Casa Civil. Toda a sociedade civil, associações comerciais e empresariais, contadores e empreendedores estão convidados para o evento.

De acordo com o Governo do Mato Grosso, a plataforma digital “Balcão Único” é um sistema que permitirá que qualquer cidadão possa abrir uma empresa de forma simples, automática, em poucos minutos e sem nenhum custo.

Uma das facilidades é que o novo sistema realiza a integração de dados entre os órgãos de cada esfera dos Governos federal, estadual e municipal. Conforme ele, outra vantagem obtida pelo empreendedor em Mato Grosso, é a versatilidade que o ambiente virtual permite. O novo sistema via reduzir tempo e a burocracia, assim como gastos que havia no processo tradicional.