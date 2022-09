Está em Cuiabá, aguardando cirurgia, o consultor de vendas Ângelo Damião do Carmo. Conhecido como careca, o morador de Alta Floresta, foi vítima de um grave acidente envolvendo duas embarcações no Rio Teles Pires, no último sábado, 3 de setembro, ao lado da Ilha Fest praia, onde acontecia um festival.

O acidente aconteceu no início da noite. Informações são de que Careca, conduzindo um barco, chegava para ancorar e no mesmo momento transitava no mesmo trecho uma lancha. Houve um choque violento e com embarcação menor, Ângelo levou a pior. “Estávamos próximos quando aconteceu. Fomos para lá. Meu marido e meu irmão foram ajudar e eu fui correr atrás de socorro”, disse uma banhista, moradora de Alta Floresta e que estava prestigiando o evento. “Ele ficou pendurado pelo short. Não morreu por milagre, pois estava com os pés para cima e cabeça submersa e devido ao braço quebrado, eu acho, não conseguia levantar”, conta a testemunha.

O banhista que estava no local com um grupo de amigos, participando do festival, foi retirado da água. Depois recebeu os primeiros procedimentos por parte do Corpo de Bombeiros, levado até uma ambulância do município de Paranaíta que dava poio ao evento. Mas precisou logo ser encaminhado a um hospital. Careca foi transferido e no domingo levado de ambulância para Cuiabá onde está internado aguardando cirurgia na segunda-feira. A cirurgia do braço que fraturou em dois lugares ainda não foi marcada.

Não relato sobre o acidente ter sido registrado tanto por parte do Corpo de Bombeiros ou Marinha do Brasil que tinha uma equipe no local.