O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (09) após denúncia da irmã da vítima. A menina foi atendida no Pronto Atendimento Municipal (PAM) em Alta Floresta, foram conduzidos a mãe e o padastro para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil sob suspeita de estupro de vulnerável.



Conforme registro da Polícia Militar, a denúncia partiu de plantonistas do PAM, que relatavam que por volta das 16h deu entrada uma menina de 11 anos com indícios de abuso sexual, apresentando lesões na área genital, inclusive semelhantes a mordidas.

A mãe da vítima relatou aos militares que estava no trabalho quando a filha ligou relatando que a irmã havia sido estuprada pelo padastro, que imediatamente deixou o serviço e buscou a criança e levou para atendimento médico.



A mulher acompanhou a guarnição até o endereço, onde o suspeito foi detido sem apresentar resistência. Já na Central de Operações da Polícia Militar, ela apresentou um vídeo aos militares, dizendo que a vítima havia lhe enviado. No vídeo, que teria sido enviado pelo suspeito à vítima, o homem estava se masturbando.

A mãe relatou que o vídeo foi encaminhado a ela pela menina, que relatou o abuso sofrido, mas que não acreditou na vítima. Em contato com a irmã da vítima, testemunha que acionou o pedido de ajuda, ela relatou que no último dia 03 houve uma tentativa de estupro relatada pela vítima.

Por sua vez, o suspeito relatou que na ocasião transava com a mãe e que a menina estava ao lado, que enquanto durava o ato com a mãe fazia carícias na menina. Diante os relatos o homem de 47 anos e a mãe da vítima, de idade não informada, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências, os aparelhos celulares da vítima, da mãe e do suspeito também foram apreendidos para os devidos procedimentos.