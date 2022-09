Nesta semana, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade recebeu a equipe da Prefeitura de Alta Floresta-MT, interessada em conhecer o Cemitério Jardim da Paz, que tem sido modelo para cidades da região.

Arquitetos, engenheiros e a coordenadoria de cemitério conheceram de perto o processo de licenciamento ambiental, a estrutura das construções dos túmulos, valas e tratamentos. Segundo Elaine Cristina, coordenadora do Cemitério Jardim da Paz, Lucas do Rio Verde é um dos poucos municípios no estado de Mato Grosso que possui licenciamento ambiental.

“Em breve o município de Alta Floresta construirá um novo cemitério, conforme demonstraram interesse em seguir o nosso modelo. Reconheceram que Lucas do Rio Verde saiu na frente de muitos municípios com o licenciamento ambiental, georreferenciamento, cadastro e estrutura”, frisa a coordenadora.

O cemitério chamou a atenção de gestores do município de Alta Floresta, pois seu sistema permite um sepultamento mais seguro ambientalmente, já que não contamina o ar, o solo e reduz o nível de enxofre lançado no ar. Outra vantagem avaliada pelos gestores foi o acesso através do aplicativo para o processo de recadastramento.

MODERNIDADE, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

O Cemitério Jardim da Paz é moderno, sustentável e tecnológico. Ao todo, a estrutura possui 42.770 m², 192 ossuários e 200 gavetários. O local possui tratamento correto a todos os resíduos, assegurando total ausência de odores e insetos indesejados e para que não haja contaminação.

Para a reforma e ampliação do cemitério foi feito um processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada que cumprisse as exigências técnicas com as devidas licenças ambientais. Assim, Lucas do Rio Verde é modelo no sistema de cemitério vertical com a maneira mais sustentável.

REFERÊNCIA AMBIENTAL

Também nessa semana, uma equipe do município de Sorriso visitou Lucas do Rio Verde para troca de experiência dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A comitiva do município vizinho foi recepcionada pelo prefeito exercício, Marcio Pandolfi, e vereadores luverdenses.