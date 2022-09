Corpo de Bombeiros atua no local; incêndio perdura por quase um mês

Um sobrevoo sobre o Parque Cristalino II, região de Novo Mundo, a791 km de Cuiabá, nessa sexta-feira (9) e com registros em vídeos mostram os focos de incêndio na floresta. Bombeiros atuam no local.

As imagens foram feitas pela Ong Rede Pró-UC (Rede Pró-Unidade de Conservação Brasil). Os primeiros focos foram relatados no dia 13 de agosto. No dia seguinte, as primeira equipes dos bombeiros chegaram para combate no local.

Nos vídeos é possível ver de que há diversos focos e que a dimensão do Parque dificulta o combate. Segundo estimativa do órgão de proteção ambiental, em 25 de agosto, análise técnica das imagens do satélite Sentinel-2 mostrava que 3.950 hectares tinham sido atingidos.

A Rede ainda fez registros nos impactos das chamas em solo durante a semana. Imagens mostram que animais morreram no incêndio e parte da floresta queimada. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, os militares seguem em combate ao fogo que atinge o Parque Cristalino II neste sábado.

As ações no local são monitoradas via satélite pela Sala de Situação Descentralizada de Alta Floresta, 800 km da capital, e pelo Batalhão de Emergências Ambientais, em Cuiabá, que orientam as equipes em campo.