A mulher de 34 anos foi socorrida por terceiros e deixada sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin, com vários ferimentos pediu que a Polícia Militar fosse acionada, relatando que os ferimentos foram provocados pelo seu convivente com um facão. O suspeito não foi localizado.



O caso foi registrado por volta das 23h50 neste sábado (10) no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta. A mulher relatou aos militares que vive uma relação conturbada com o suspeito, que há quatro meses estão juntos após a última separação.

Que nesta noite o suspeito chegou em um veículo branco, em posse de um facão investiu contra ela, que saiu correndo para dentro do quintal. O suspeito foi atrás da vítima e desferiu vários golpes com o facão, que provocaram ferimentos em seu ombro, braço, antebraço e mão esquerda. Após vários golpes o suspeito deixou o local.

Momento em que a vítima correu para pedir ajuda e foi levada ao hospital. Diante os relatos da vítima a guarnição realizou rondas, mas o suspeito não foi localizado.