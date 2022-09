A equipe foi comunicada do caso, por moradores, que transitavam pela área e presenciaram o animal atravessando a via.

Na noite de sexta-feira 9, o corpo de bombeiros de Alta Floresta, fez a captura uma cobra surucucu-pico-de-jaca com um tamanho aproximado de 02 metros na Avenida do Aeroporto, na região conhecida como Lago da C. A serpente havia adentrado na mata que fica às margens da avenida. Os bombeiros militares soltaram a cobra em seu habitat natural, longe de centros urbanos e construções.

O local é muito frequentado por pessoas que costumeiramente praticam corrida e fazem caminhada. O Corpo de Bombeiros Militar alerta a população que frequenta a Avenida do Aeroporto para realizar caminhadas, correr, andar de bicicleta, dentre outras atividades, que há uma relativa incidência da Lachesis Muta (surucucu) na reduzida área florestal das proximidades do Lago.

Os acidentes ocorrem porque as vítimas não percebem a presença destas serpentes e se aproximam demasiadamente. Por isso, quando se está em seu habitat, deve-se ter atenção redobrada, além de se estar devidamente calçado, com botas de cano alto ou perneiras de couro, botinas, sapato fechado, uma vez que, a maioria dos acidentes (cerca de 80%) ocorrem nos membros inferiores (pés e pernas).



A surucucu é considerada a maior serpente venenosa da America do Sul e uma das maiores do mundo, podendo atingir até 4,5m de comprimento. Suas presas medem 3,5cm. Seu corpo é marrom e marcado com formas que lembram losangos marrom-escuros, revestidos por faixas esverdeadas.



Sua cauda não tem guizos, como a cascavel, mas é capaz de emitir um determinado som, esfregando contra a folhagem um pequeno osso que possui no extremo da cauda. Assim, como a cascavel, a surucucu também dá sinal de que está incomodada por terem invadido seu território.

Ela é capaz de dar um bote com aproximadamente um terço do tamanho do seu corpo. Quando alguém é picado por uma surucucu, apresenta o seguinte quadro: queda na pressão arterial, inchaço e dor no local da picada, diminuição da frequência cardíaca, alteração de visão, sangramentos na gengiva, pele e urina, vômito, diarreia, necrose e insuficiência renal.

O veneno da surucucu, de ação neurotóxica, é extremamente letal. Por isso, deve-se procurar rapidamente ajuda médica. O soro utilizado contra a picada desta serpente é o antilaquético/antibotrópico laquético.