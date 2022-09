O caso foi registrado por volta das 00h30 nesta segunda-feira (12) em um alojamento de uma construtora localizado na rodovia MT-208, núcleo urbano de Alta Floresta. O homem de 39 anos, vigia, foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

Conforme registro da Polícia Militar, o vigia repreendeu o suspeito de 43 anos, que estava em visível estado de embriaguez alcoólica falando muito alto. O suspeito não gostou de ser repreendido e partiu para cima do vigia, tentando lhe desferir um soco, então se armou com uma faca e conseguiu atingir um golpe na altura das costelas da vítima.

No local os militares fizeram a detenção do suspeito e encaminharam a vítima para atendimento médico. O suspeito também recebeu atendimento médico por apresentar uma lesão abaixo do olho direito, sendo então conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o caso foi registrado como tentativa de homicídio.