Um homem de 40 anos, abordado primeiramente pela Guarda de Trânsito de Alta Floresta após um acidente na Avenida Mato Grosso, terminou preso na noite de domingo, acusado de conduzir veículo sob a influência de álcool e ainda, de receptação.



Tudo começou quando o motoqueiro se envolveu em acidente com um HB-20. Os agentes de trânsito chegaram e já viram situação suspeita. “os dois condutores apresentavam sinais claros de embriaguez.

Pedimos então o apoio da Polícia Militar e os dois submetidos ao teste de alcoolemia”, explicou o agente Nascimento informando que o bafômetro comprovou que o motoqueiro estava bêbado e que o motorista do carro também tinha ingerido álcool, mas com índice tolerável pela legislação.

No entanto, foi também notificado, liberado, mas o veículo entregue a outro motorista. Já o caso do motoqueiro foi ainda mais grave. Ele que não usava habilitação e estava embriagado, foi flagrado com uma moto transitando com documentação em atraso e ainda, restrição de roubo ou furto. A Polícia Militar o prendeu acusado de receptação.



O homem de 40 anos e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.